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В Армении повторно загорелся Хосровский заповедник

В Армении повторно загорелся Хосровский заповедник

Как сообщили сегодня в МЧС Армении, вечером в Хосровском заповеднике разгорелся лесной пожар – на данный момент площадь возгорания составляет порядка 5 тыс кв м.

Как пишет Спутник-Армения, тушением пожара занимаются пять спасательных бригад.

Этим летом Хосровский заповедник горит уже во второй раз – до этого он загорался в начале июля.

Напомним, что в 2017 году Хосровский заповедник сильно выгорел, тогда в огне погибли сотни гектаров леса.

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    Вестник Кавказа

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