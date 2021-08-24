В Армении повторно загорелся Хосровский заповедник
Как сообщили сегодня в МЧС Армении, вечером в Хосровском заповеднике разгорелся лесной пожар – на данный момент площадь возгорания составляет порядка 5 тыс кв м.
Как пишет Спутник-Армения, тушением пожара занимаются пять спасательных бригад.
Этим летом Хосровский заповедник горит уже во второй раз – до этого он загорался в начале июля.
Напомним, что в 2017 году Хосровский заповедник сильно выгорел, тогда в огне погибли сотни гектаров леса.
Вестник Кавказа
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