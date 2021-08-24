В Армении началась эпоха застоя

Политическая ситуация в Армении остается стабильной: власть и оппозиция продолжают перебранку, а общественность пассивно наблюдает за популистскими выступлениями премьера Никола Пашиняна, обещающего построить крепкую государственность. Кажется, что власть выбрала для себя комфортные условия игры, но в действительности ситуация в верхних эшелонах власти стагнирует, обнажая слабые стороны политики нынешней администрации.

Пашинян не отказался от репрессий в отношении своих политических оппонентов. Этот процесс он называет мероприятиями по очищению и омоложению армянской политики. Сейчас репрессии направлены против соратников его главных политических оппонентов, а не лидеров оппозиции. Пашинян понял, что посадить за решетку экс-президента Армении Роберта Кочаряна сложно, поэтому сосредоточился на менее известных, но колоритных политических фигурах, которые примкнули к коалиции Кочаряна. Арест бывшего директора ереванского медцентра "Измирлян", депутата парламента от блока "Армения" Армена Чарчяна стал месседжем в адрес известных армянских врачей, юристов и просто уважаемых в обществе профессионалов, отказавшихся поддерживать "революционное" правительство. Пашинян не может склонить на свою сторону армянскую интеллигенцию, а потому прибегает к запугиванию, надеясь вывести за пределы армянской политики нелояльных ему интеллектуалов.

В то время как одни политики преследуются властью, другие продвигаются наверх, что демонстрирует сугубо ангажированный подход в кадровой политике. Административные назначения ограничиваются исключительно членами команды Пашиняна, поскольку премьер предпочитает доверять идеологически правильным кандидатам, нежели подбирать профессионалов. Так должность главы армянской дипломатии занял ближайший соратник Пашиняна, бывший спикер парламента Арарат Мирзоян. Ставший уже бывшим и.о. главы МИДа Армен Григорян вернулся на должность секретаря Совбеза Армении, объяснив свое прежнее назначение "командировкой в МИД". Эта "командировка" не принесла Пашиняну ожидаемого результата, в результате чего Григорян был отозван, хотя месяц назад эксперты из команды премьера уверяли в том, что находясь в должности секретаря Совбеза, Григорян был не на своем месте. Увольнять или понижать Григоряна до соразмерной ему должности главы какого-нибудь провластного молодежного актива Пашинян не стал, поэтому и решил в очередной раз перетасовать одну и ту же колоду карт.

В целом то Пашиняна устраивает нынешняя политическая ситуация. Достичь более тесной прозападной интеграции ему пока не удается. Мировые политики озабочены проблемой Афганистана, ОДКБ пристально следит за ситуацией в Средней и Центральной Азии. На этом фоне Пашинян предпочитает уйти политический отпуск, неспешно погрузившись в рутину повседневных проблем Армении.

Близорукость политики Пашиняна подтверждается тем, что ни одна его инициатива не находит поддержки со стороны внешнеполитических партнеров и диаспоры. К примеру, Запад разочаровался назначениями премьера, которые коснулись армянской дипломатии. Объяснять, почему вместо профессионалов послами Армении на Украине и в США стали члены его команды, Пашинян не стал. Поэтому внешнеполитические партнеры главы Кабмина заподозрили его в стремлении назначать кураторов, которые должны были бы следить за переводом части бизнес проектов олигархов от партии власти за пределы республики.

В самой Армении Пашинян предпочитает без необходимости не проявлять инициативу, поскольку излишняя активность способна навредить репутации "народного" премьера, чем может воспользоваться националистическая оппозиция.