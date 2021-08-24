Три человека погибли в аварии в Нефтекумском округе Ставрополья

Три человека погибли в результате ДТП вблизи поселка Затеречный в Нефтекумском округе Ставропольского края, проинформировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Уточняется, что трагедия произошла на 126 километре дороги "Кочубей-Зеленокумск-Нефтекумск-Минеральные Воды", где водитель ВАЗ 2109 попытавшись совершить маневр обгона, выехал на встречную полосу и врезался в "Камаз" с прицепом.

От удара грузовик опрокинулся в кювет. Водитель и два пассажира легковушки скончались до прибытия медиков. Водитель большегруза не пострадал.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в ведомстве.