МИД России: Иран уходит от ядерной сделки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сегодня результаты доклада МАГАТЭ о соблюдении Ираном условий ядерной сделки, согласно которым республика в настоящее время производит металлический уран, обогащенный до 20%, и увеличивает мощности для обогащения до 60%.

"Действия Ирана являются очередным отступлением от договоренностей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - прежде всего констатировала официальный представитель МИД РФ.

"Понимаем, что во многом причиной подобного шага послужило отсутствие конкретных практических результатов усилий по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки", в то время как односторонние санкции США, обращенные против Ирана и сотрудничающих с ним третьих стран, продолжают действовать. Однако мы обеспокоены тем, что это еще сильнее отдаляет нас от искомой цели, а задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договоренностей продолжает осложняться", - указала Мария Захарова.

В связи с этим МИД России призвал стороны возобновить переговоры по возвращению всех участников ядерной сделки к исполнению СВПД и воздержать от шагов, которые будут создавать проблемы на этом пути.