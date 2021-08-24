Кумпилов: второй этап трассы в обход Майкопа сдадут к концу года

Подрядчики завершат строительство второго этапа дороги в обход Майкопа до конца года, - сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"В 2019 году начато строительство второй очереди, оно завершится в текущем 2021 году. Протяженность второй очереди от въезда в Майкоп со стороны Белореченска до трассы на Гиагинскую с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 км", - уточнил Кумпилов, передает "Интерфакс".

Строительство трассы в обход Майкопа позволит разгрузить город от транзитного транспорта и принесет пользу как жителям Майкопа, так и гостям, поскольку сейчас кратчайший путь из других регионов Северного Кавказа к Черноморскому побережью проходит через город. Строительство дороги расширит транспортные возможности региона и улучшит экологию республиканской столицы, - добавил глава республики.

Напомним, строительство объездной трассы идет в три этапа. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году от хутора Гавердовский к трассе на Туапсе, проложено около 9 км. Третий этап строительства - дорога протяженностью 7,5 км с выходом к хутору Пролетарский и аулу Мафэхабль - будет завершен в 2022 году.