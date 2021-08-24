За две недели в Грузии закрыт 21 ресторан

Как сообщил сегодня глава Инспекции труда Грузии Бека Перадзе, за две недели с момента введения строгих эпидемиологических ограничений (с 10 по 24 августа) в республике за нарушения был закрыт 21 ресторан и банкетный зал.

Напомним, что из-за тяжелейшей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Грузии запрещены массовые мероприятия, включая свадьбы, поминки и дни рождения, где присутствует более 10 человек.

"С 10 августа были оштрафованы 47 объектов, из которых 26 юридических и 21 физическое лицо. За повторное нарушение – проведение социального мероприятия, был закрыт 21 объект", - приводит слова Перадзе Спутник-Грузия.

Также за две недели Инспекция труда вынесли свыше 10 тыс предупреждений гражданам и предприятиям.

Бека Перадзе добавил, что с завтрашнего дня проверки ресторанов будут еще более строгими, поскольку теперь им разрешено работать после 22:00 лишь на доставку и на вынос.