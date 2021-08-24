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Контрольно-пропускной режим ужесточат в школах и детсадах Ставрополя

Контрольно-пропускной режим ужесточат в школах и детсадах Ставрополя

Решение об ужесточении контрольно-пропускного режима в школах и детских садах с начала нового учебного года было принято на заседании антитеррористической комиссии в Ставрополе.

Его участники обсудили вопросы обеспечения безопасности во время Дня знаний и Дня города, пишет "Сайт Ставрополя 1777".

Подчеркивается, что во всех школах и детсадах города с 1 сентября будет ужесточен контрольно-пропускной режим.

Кроме того, руководство образовательных учреждений будет следить за исправностью систем видеонаблюдения, оборудования для вызова экстренных служб, пожарной сигнализации и состоянием ограды.

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Вестник Кавказа

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