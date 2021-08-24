G7 решила пока не признавать власть талибов в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон озвучил сегодня итоги виртуального саммита G7 по ситуации в Афганистане. По его словам, странам "Большой семерки" удалось согласовать единый подход к афганскому вопросу и составить соответствующую дорожную карту

Прежде всего, G7 требует от запрещенного в России движения "Талибан", взявшего власть в Афганистане, позволить людям безопасно покидать страну не только до 31 августа (как гарантируют сами талибы), но и после этой даты.

Говоря о власти талибов, Джонсон сказал, что в Кабуле "возможно, будет правительство "Талибана"". Оно не сможет получить финансовую помощь Запада, которую раньше оказывали Афганистану, если действия талибов не будут соответствовать западным ценностям.

"Эти огромные фонды могут быть разморожены для использования правительством и народом Афганистана, только если страна не превратится в благодатную почву для террора, не станет государством, где производятся наркотики", - подчеркнул британский премьер.

"Это важные вещи, которые мы ценим в G7, они объединяют нас на Западе, за них мы боролись долгие годы в Афганистане и за них люди в Великобритании отдали свои жизни", - заключил Борис Джонсон.

В связи с этим пока что G7 не будет признавать легитимность власти талибов в Афганистане.