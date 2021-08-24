Ливни и сели повредили дома и инфраструктуры в селах Левашинского района

В селах Левашинского района Дагестана в результате продолжительных ливней и последующего за ними схода селей было повреждено несколько домов, дорог и других объектов инфраструктуры. Кроме того, в районе продолжаются поиски трех человек, которых накануне унесло селевыми потоками.

Так, по словам главы районной администрации Шамиля Дабишева, в селах Нижнее Чугли, Охли и Кутиша повреждены дороги, сельхозугодья. "В селе Леваши частично затоплен первый этаж одного жилого помещения. В селе Урма разрушено один дом, частично затоплены первые этажи и подвальные помещения трех жилых помещений, повреждены порядка 600 м внутрисельских дорог, ограждения кладбища и средней школы", - сказал он, добавив, что также обвалилась одна опора линии электропередачи, в результате чего часть села обесточена, поврежден газопровод протяженностью 350 м.

Помимо этого, в результате разгула стихии разрушен мост в селе Куппа, транспортное сообщение осуществляется по объездной дороге. Дабишев добавил, что на объектах инфраструктуры ведутся восстановительные работы, передает ТАСС.