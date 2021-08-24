Проценко заявил о недопустимости принуждения к вакцинации

Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа не должна сопровождаться принуждением к прививке, заявил главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко. Пояснив, что принуждение дискредитирует саму идею вакцинации.

"Те перегибы на местах, которые есть и которые периодически звучат, когда руководители заставляют вакцинироваться, они, мне кажется, дискредитируют саму идею вакцинации", - сказал он, выступая на втором этапе съезда "Единой России".

Проценко подчеркнул, что спасать людей "мы можем только осознанно, а не угрозами". Для этого, по словам врача, необходимы не только технологии, позволяющие создавать вакцины против коронавируса, но и серьезная просветительская работа.