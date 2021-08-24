Детская больница будет построена в Махачкале

Новую детскую больницу на 300 мест возведут в Махачкале, этот вопрос обсуждался на совещании правительства Дагестана под председательством премьера Абдулпатаха Амирханова.

По его словам, строительство нового медицинского учреждения запланировано в связи с острой нехваткой объектов здравоохранения в столице республики, в данный момент совместно с Минздравом РФ ведется разработка и согласование медико-технического задания.

О работах по поиску участка для строительства доложил мэр Махачкалы Салман Дадаев. Чиновник пояснил, что из-за плотной застройки в городе наблюдается дефицит в свободных или зарезервированных земельных участках для строительства соцобъектов, передает РИА Дагестан.

Лучше всего, отметил мэр, для новой больницы подходит участок в поселке Новый Хушет, где запланирована комплексная застройка нового микрорайона: там появятся социальная инфраструктура (детсад, школа и так далее), среднеэтажная жилая застройка и административно-офисные здания. Кроме того, на 2022 год запланировано проектирование дороги для дальнейшей прокладки магистральной улицы в новый микрорайон.

Указанные условия позволят выбрать земельный участок ближе к жилым домам с большим охватом горожан в пешей доступности.