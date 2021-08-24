Алжир разорвал отношения с Марокко

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра выступил сегодня с объявлением, что его государство разрывает дипломатические отношения с Марокко.

Ламамра пояснил, что Алжир принял такое решение после многолетней политики "враждебных действий" со стороны Марокко.

Глава МИД Алжира указал, что начало агрессии Марокко было положено еще во время войны 1963 года. В настоящее время Алжир также не устраивает, что марокканские власти контактируют с террористическими группировками и шпионят за алжирскими чиновниками.

Напомним, что Алжир и Марокко находятся в конфликте из-за Западной Сахары. При этом до сегодняшнего дня они поддерживали дипломатические отношения.