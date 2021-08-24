Шавкат Мирзиеев определил четверых "Герой Узбекистана"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал сегодня указ о награждении званием "Герой Узбекистана" ("Ўзбекистон Қаҳрамони") и медалью "Олтин юлдуз" четверых граждан.

Первый из награжденных – глава фермерского хозяйства "Маданият Муҳаммад Исмат" в Бухарском районе Бухарской области Мухамад Ахмедов.

Также звания "Героя Узбекистана" удостоен директор Института математики АН РУ Шавкат Аюпов.

Третий награжденный – член Союза писателей республики, литературовед Ибрагим Гафуров.

Еще одна награжденная – завкафедрой традиционного исполнительства Государственной консерватории РУ Муножатхон Йулчиева.

Фермер и деятели науки и культуры были награждены за "большие заслуги в деле укрепления экономического потенциала нашей страны, повышения ее международного авторитета, самоотверженный труд на благо государства и народа, многолетнюю плодотворную и образцовую деятельность в производственной и социально-духовной сферах, большой вклад в воспитание нашей молодежи в духе патриотизма".