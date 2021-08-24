В Северной Осетии больница, где погибли пациенты, прекращает прием больных COVID-19

Республиканская клиническая больница скорой помощи (КБСП) в Северной Осетии, где погибли пациенты, прекратит на месяц прием больных с коронавирусной инфекцией из-за несоответствия требованиям кислородных систем, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.

"Мы вынуждены будем на месяц, а то и больше, КБСП закрывать как ковидный центр. Потому что то, что там сделано с точки зрения кислородных систем, не подлежит никакой критике или объяснению", - сказал он на заседании оперативного штаба.

В настоящее время примем пациентов с коронавирусом начала республиканская клиническая больница (РКБ), на базе которой развернуто 460 инфекционных и 42 реанимационных койки, передает ТАСС.