Власти Казахстана продлили срок приема документов в вузы

Департамент высшего и послевузовского образования министерства образования и науки Казахстана принял решение продлить прием документов для зачисления в вузы продлена до 28 августа включительно.

"Это хорошая новость для наших абитуриентов. Мы учли количество обращений с просьбой о продлении сроков, и сделали это и для обладателей образовательных грантов, и для тех, кто планирует обучаться на платной основе", — отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев, передает "АиФ-Казахстан".

Заявки от обладателей образовательных грантов принимаются на портале электронного правительства eGov.kz, а на обучение на платной основе - виртуальные приемные комиссии вузов, перечень которых размещен на сайте Национального центра тестирования, - отметили в министерстве.