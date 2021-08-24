Власти Казахстана продлили срок приема документов в вузы
Департамент высшего и послевузовского образования министерства образования и науки Казахстана принял решение продлить прием документов для зачисления в вузы продлена до 28 августа включительно.
"Это хорошая новость для наших абитуриентов. Мы учли количество обращений с просьбой о продлении сроков, и сделали это и для обладателей образовательных грантов, и для тех, кто планирует обучаться на платной основе", — отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев, передает "АиФ-Казахстан".
Заявки от обладателей образовательных грантов принимаются на портале электронного правительства eGov.kz, а на обучение на платной основе - виртуальные приемные комиссии вузов, перечень которых размещен на сайте Национального центра тестирования, - отметили в министерстве.
Вестник Кавказа
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