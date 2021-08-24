Медведев потребовал добиться "предпринимательского бума" в России

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости создания условий для "предпринимательского бума" в малом и среднем бизнесе в России.

По его словам, власти будут стремиться к тому, чтобы использовать все финансовые, управленческие инструменты, для прорыва в перспективных отраслях. "Необходимо добиться "предпринимательского бума" в малом, среднем бизнесе, привлечь инвесторов в большие проекты", - сказал он в ходе выступления на втором этапе XX Съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Кроме того, Медведев также обратил внимание на необходимость развития села, а также обеспечения продовольственной безопасности страны.