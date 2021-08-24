День российского кино отметят в Адыгее

В Майкопе отметят День российского кино показом документальных фильмов "Подвиг милосердия" и "Черкешенка" режиссера, продюсера, сценариста, члена Союза кинематографистов России, руководителя Представительства Союза кинематографистов РФ в Республике Адыгея Аскарбия Нагаплева.

27 августа 2021 года ко Дню Российского кино в ГДК "Гигант" города Майкопа пройдут показы

Организаторами акции выступили Минкультуры Адыгеи, представительство Союза кинематографистов России в Адыгее и Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп". Мероприятие пройдет в ГДК "Гигант".

Перед началом сеансов представители съемочных групп фильмов встретятся со зрителями, сообщает "Аргументы и факты".