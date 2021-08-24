В России учреждена государственная награда "За успехи в труде"
В России появилась новая государственная награда – почетный знак "За успехи в труде". Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Текст документа появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту президентского указа, Путин постановил учредить почетный знак РФ "За успехи в труде" "в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации".
Награждать новым почетным знаком будут коллективы предприятий, организаций и учреждений за "высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта".
Указ утверждает положение о почетном знаке, его внешний вид и форму грамоты о награждении.
Вестник Кавказа
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