Часть Тбилиси осталась без газа

Газоснабжение части абонентов в Тбилиси было приостановлено из-за обрушения части дороги в районе Ваке.

По словам главы района Давида Квиникадзе, труба не была повреждена, но, исходя из мер безопасности, было решено приостановить газоснабжение. В настоящее время на улице, где произошло обрушение, перекрыто движение автомобилей.

Квиникадзе заверил, что газоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Согласно предварительной версии, причиной обрушения могла стать неосторожность строителей, ведущих работы в непосредственной близости с трубой. По факту будет проведено расследование, передает Sputnik Грузия.