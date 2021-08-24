Ильхам Алиев: за 28 лет Минская группа ОБСЕ упустила множество возможностей

Минская группа ОБСЕ за три десятилетия работы упустила множество возможностей для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, конец которому прошлой осенью положил Азербайджан. Об этом, приветствуя нового резидента-координатора ООН в республике Владанку Андрееву, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Прежде всего Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан стремится внести вклад в мир и безопасность. "Наше активное взаимодействие с ООН началось в результате агрессии Армении, и в 1993 году были приняты известные резолюции Совета Безопасности. Это был очень позитивный шаг, очень обнадеживающий жест поддержки нас в связи с армянской агрессией. Требование немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших международно признанных территорий было очень важным политическим жестом Совета Безопасности", - приводит его слова АзерТАдж.

Однако, обратил внимание президент Азербайджана, эти резолюции не были выполнены ООН. "Я неоднократно поднимал вопрос об отсутствии механизма выполнения резолюций Совета Безопасности. В некоторых случаях резолюции выполняются за короткое время, в нашем же случае они вообще не были выполнены международными участниками. Особенно беспокоящим нас вопросом, который затруднялось понять азербайджанское общество, было то, что три из пяти принявших эти резолюции стран – постоянных членов Совета Безопасности – были и все еще остаются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Они сами приняли эти резолюции. У них был мандат на то, чтобы создать возможность для реализации этих резолюций. Однако, к сожалению, за 28 лет Минская группа упустила много возможностей", - напомнил он.

"Во многих случаях я поднимал вопрос о введении санкций против Армении. Потому что я думал, что это может быть способом предотвращения столкновения, войны. Мы хотели решить вопрос мирным путем. В прошлом году, всего за несколько дней до войны, выступая на Генеральной Ассамблее, я предупредил международное сообщество, сказав, что Армения готовится к войне. Это не было пропагандой, это был результат реального анализа поведения Армении в предвоенные месяцы. К сожалению, я оказался прав. Поэтому, если бы против Армении были вовремя введены санкции, если бы сопредседатели Минской группы, три ведущие страны мира, использовали 5% своего потенциала, чтобы убедить или заставить Армению отвести свои оккупационные силы, то войны не произошло бы", - указал Ильхам Алиев.

В связи с этим ответственность за Карабахскую войну лежит не только на Армении, но и на тех, кто не принудил ее к соблюдению международного права. "Мы восстановили справедливость, нормы международного права. Мы сами выполнили резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы действовали, руководствуясь Уставом ООН. 51-я статья признает право каждой страны на самооборону. Таким образом, использовав все международные инструменты, мы восстановили свою территориальную целостность", - подчеркнул президент Азербайджана.

Подчеркнув, что война закончилась и конфликт разрешен, Ильхам Алиев призвал обсуждать на международном уровне будущее освобожденных азербайджанских территорий. "Больше о произошедшем говорить нечего. Мы уже должны смотреть в будущее, и в настоящее время наша главная забота – восстановление разрушенных, полностью разоренных территорий. Конечно, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Организацией Объединенных Наций по этим вопросам, по вопросам, связанным с гуманитарной ситуацией, нашими планами восстановления освобожденных от оккупации территорий. Безусловно, нам нужно больше взаимодействия с институтами ООН", - отметил он.

"Как вы знаете, мы находимся в контакте с ЮНЕСКО. Мы ждем ЮНЕСКО, можно сказать, около 30 лет. Несколько лет назад, еще во время оккупации, мы пригласили ЮНЕСКО приехать сюда и посмотреть, что совершается на наших территориях. Потому что Минская группа ОБСЕ уже направила на оккупированные территории две миссии по изучению фактов. Мы попросили их направить вновь миссию, но они не направили. Мы просили ЮНЕСКО приехать и увидеть ущерб, нанесенный нашим историческим памятникам армянскими агрессорами, но они отказались. Официальные представители ЮНЕСКО заявили, что ЮНЕСКО не вмешивается в политические вопросы. Однако после окончания войны мы получили от ЮНЕСКО сигналы о том, что они хотят приехать. Конечно, мы выразили свое удивление. Потому что они не приезжали, когда мы их звали, можно сказать, почти 30 лет. А после войны они решили приехать. Поэтому мы согласились на это, и, насколько мне известно, последняя информация была такова, что миссия уже создана, но сейчас Армения снова против. Поэтому миссия вновь задерживается", - сообщил Ильхам Алиев.

"Мы находимся в постоянном контакте с другими институтами ООН. Нам потребуются широкое международное участие и помощь с точки зрения экспертных знаний и советов. Потому что площадь территории, которую мы сейчас восстанавливаем, составляет более десятков тысяч километров. И, конечно, мы поддерживаем контакт с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев. Мы планируем по возможности в кратчайшие сроки вновь поселить там всех бывших вынужденных переселенцев, но главная проблема – это мины и полное уничтожение, разорение всех мест. Поэтому наша главная цель с Организацией Объединенных Наций и ее структурами, - оказывая друг другу доверие и являясь партнерами, добиться восстановления наших освобожденных территорий. Надеемся, что ваше представительство в Баку будет активно привлечено к этой работе", - заключил президент Азербайджана.