Путин рассказал, как победить коронавирус

Победить коронавирусную инфекцию можно только прикладывая совместные усилия, вакцинируешь, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".

В то же время глава государства подчеркнул, что давить на людей недопустимо, надо убеждать привиться, а не угрожать увольнением, заявил

"Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку", - подчеркнул глава государства.

За минувшие сутки в России было выявлено 18,8 тыс новых случаев заболевания коронавирусом.