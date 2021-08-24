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Путин рассказал, как победить коронавирус

Путин рассказал, как победить коронавирус

Победить коронавирусную инфекцию можно только прикладывая совместные усилия, вакцинируешь, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".  

В то же время глава государства подчеркнул, что давить на людей недопустимо, надо убеждать привиться, а не угрожать увольнением, заявил

"Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку", - подчеркнул глава государства.

За минувшие сутки в России было выявлено 18,8 тыс новых случаев заболевания коронавирусом.

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Вестник Кавказа

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