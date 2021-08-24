Путин: что делать с Афганистаном, мы знаем из опыта СССР

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на съезде правящей партии "Единая Россия", подчеркнул, что в Москве четко понимают, что стоит и чего не стоит делать с Афганистаном – соответствующие уроки были извлечены из советского опыта.

Путин отметил, что афганский конфликт длится не одно десятилетие, и Россия не намерена втягиваться в вооруженное противостояние всех против всех в Афганистане, однако внимательно следит за ситуацией.

"Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана", - указал президент России.