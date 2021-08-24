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Анафилактический шок был трижды зафиксирован при вакцинации в Грузии

Анафилактический шок был трижды зафиксирован при вакцинации в Грузии

В Грузии с начала процесса вакцинации против коронавирусной инфекции нового типа было зафиксировано три случая анафилактического шока. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

При этом ни один из случаев не закончился летально. Гамкрелидзе напомнил, что анафилактический шок развивается в течение первых 15-30 минут после введения вакцины.

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 5 924 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 523 022.

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