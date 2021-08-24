Путин: национальная идея и образ будущего России – это семья с детьми

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на съезде правящей партии "Единая Россия", озвучил национальный идею и образ будущего Российской Федерации. По его словам, это одно и то же, и заключаются они в семейных ценностях.

"Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России", - сообщил он.

Президент России подчеркнул, что этого для идейных основ жизни в стране достаточно. "Ничего здесь придумывать и не нужно", - заключил Владимир Путин.