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Путин: забота о пенсионерах – один из приоритетов "Единой России"

Путин: забота о пенсионерах – один из приоритетов &quot;Единой России&quot;

Президент России Владимир Путин заявил о том, что одной из приоритетных задач "Единой России" является забота о пенсионерах и помощь им, в том числе на дому.

"Одна из приоритетных задач – это забота о людях старшего поколения, пенсионерах", - сказал он в ходе выступления на втором этапе съезда партии.

Президент подчеркнул, что в этой области нужно решить целый комплекс проблем: в здравоохранении, в развитии системы помощи на дому. "Единая Россия" должна действовать на местах по этому направлению буквально в ежедневном режиме", - подчеркнул российский лидер.

Далее глава государства отметил, что "Единая Россия" берет на себя политическое, моральное обязательство реализовать заявленные планы.

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Вестник Кавказа

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