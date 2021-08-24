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Порошенко "позеленел" после марша карателей в Киеве

Порошенко &quot;позеленел&quot; после марша карателей в Киеве

Кадры с облитым зеленкой экс-президентом Украины Петром Порошенко, при котором была развернута карательная операция против Донецкой и Луганской областей, были опубликованы сегодня в Telegram.

Заснять Порошенко после атаки неизвестного удалось изданию Страна.ua. Очевидно, на него был вылит один небольшой пузырек - у экс-президента зеленое пятно под глазом, брызги зеленки на лбу и на одежде.

Сегодня днем Порошенко принимал участие в марше карателей, участвовавших в боях против Донбасса, в центре Киева. Атаке он подвергся у метро "Крещатик" по дороге к зданию правительства Украины.

После нападения он сел в полицейскую машину и уехал.

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Вестник Кавказа

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