На Нурмагомедова была совершена попытка нападения в Нижнем Новгороде

На экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова попытались напасть в подтрибунном помещении ДС "Нагорный" в Нижнем Новгороде. ЧП произошло после завершения турнира Eagle FC, владельцем которого является сам "дагестанский орел".

Стало известно, что на бойца попытался напасть неизвестный мужчина, однако охрана Нурмагомедова остановила злоумышленника.

24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя спортсмен объявил, что завершает карьеру бойца.