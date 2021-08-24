Никол Пашинян - оппозиции: никто из вас никогда не предлагал мне отозвать подпись под Заявлением о капитуляции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на очередную провокацию оппозиционного националистического блока "Армения" во время выступления в парламенте, заявил сегодня, что никто из оппозиции ни разу не предложил ему отозвать подписать под трехсторонним Заявлением от 9 ноября о капитуляции Армении в Карабахской войне.

Так он ответил на слова члена фракции "Армении" Кристине Варданян о том, что она испытывает "вселенский стыд" за Пашиняна из-за подписания ноябрьского Заявления, пишет news.am.

Пашинян обратил внимание депутата, что еще 3 августа прошлого года Генштаб армянской армии уверял Совбез, что будет оккупировать азербайджанские земли по принципу "ни шагу назад". "Документ от 9 ноября был подписан, потому что слова некоторых не соответствовали тем докладам, которые они представляли", - указал он.

Тогда Варданян предложила премьер-министру подарить ей несколько слов – сказать вслух, что "Шуша и Гадрут временно оккупированы Азербайджаном", чьей международной признанной территорией эти населенные пункты являются. Однако Пашинян не поддался и на эту провокацию.

"Вы задались целью, чтобы я сделал заявление, создающее угрозу для безопасности Армении? Это не вечер военно-патриотических выступлений. Наши заявления имеют прямое влияние на обстановку и военно-политическую ситуацию в регионе. Я получил от граждан Армении мандат не на патриотические дифирамбы, а на открытие мирной эпохи", - заключил он, напоминая, что внеочередные парламентские выборы два месяца назад выиграла его партия, а не националисты.