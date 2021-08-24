Катер насмерть сбил человека в Феодосии

Официальный представитель Крымского ЛУМВД России на транспорте Михаил Тимофеев сообщил о трагедии в Феодосии.

По его словам, в результате наезда катера погиб купавшийся в море местный житель.

"Сегодня днем катер с так называемой "ватрушкой" примерно в 100 м от берега в Двуякорной бухте в поселке Орджоникидзе (Феодосия) совершил наезд на 58-летнего феодосийца. От полученных ранений мужчина скончался до приезда медиков", - сказал представитель ведомства.

Тимофеев отметил, что по факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.