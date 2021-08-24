СМИ: Борис Джонсон предложил G7 признать власть талибов в Афганистане

Телекомпания CNN со ссылкой на свои источники в структурах G7 сообщила сегодня, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил "Большой семерке" обсудить признание запрещенного в России движения "Талибан" как официальной власти в Афганистане.

Борис Джонсон, по данным телекомпании, придерживается мнения, что у G7 должен быть общий подход к "Талибану" и единый план признания легитимности афганских властей после бегства прежнего правительства.

При этом британский премьер-министр пояснил, что любое решение по признанию талибов законной властью будет использоваться как способ давления на радикалов для соблюдения прав человека в Афганистане.