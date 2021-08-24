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Собранный в Дагестане самолет может использоваться в санавиации

Собранный в Дагестане самолет может использоваться в санавиации

Четырехместный самолет "Кизлярского электромеханического завода" может использоваться для нужд санитарной авиации Дагестана, заявил врио главы республики Сергей Меликов.

По его словам, самолет мог бы использоваться и при борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. "Он может быть широко использован, в том числе в интересах санавиации. Особенно это было бы востребовано при тех мероприятиях, которые мы проводим по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - сказал он на форуме "Армия-2021", передает ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время ведутся переговоры с Минпромторгом России по развитию производства самолетов в Дагестане.

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