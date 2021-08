Итальянские ученые вычислили время начала новой пандемии

Человечеству в ближайшие несколько десятилетий угрожает новая пандемия, предупредили ученые из Университета Падуи в Италии. Итоги их масштабного исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи тщательно изучили распространение в мире за последние четыре века чумы, оспы, холеры, тифа и гриппа. Они пришли к выводу, что экстремальные пандемии происходят не так уж редко.

Новую глобальную вспышку авторы исследования прогнозируют к 2080 году.

В списке причин, по мнению ученых, - рост численности населения, ухудшение экологии и изменения продовольственной системы.