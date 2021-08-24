Донским строителям запретили возводить микрорайоны без соцобъектов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев запретил строить в регионе крупные микрорайоны без школ или детских садов.

"Прекратите подписывать документы о комплексном освоении участков земли без социальных объектов! Не надо ни с кем больше вообще обсуждать возможность строительства больших микрорайонов на Дону без обязательной социальной составляющей. Новые микрорайоны должны возводиться только при одном условии - если застройщик построит школу или детский сад", - потребовал глава региона, передает "АиФ-Ростов".

Такое условие в области теперь станет обязательным, - говорится в сообщении.