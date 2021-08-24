До конца 2022 года в Чечне приведут в порядок пять мостов

Чеченские дорожные службы до конца 2022 года капитально отремонтируют пять мостов на трассе Р-215 и на подъезде к Грозному, - сообщили в управлении федеральной дороги "Кавказ".

Капитальный ремонт ждет мосты, расположенные рядом со станицами Курдюковская, Старогладовская, Ново-Щедринская, Каргалинская и селом Воскресеновское – на ряде сооружений, мостах через оросительные каналы на 26-м и 35-м км автомагистрали, а также через Шелковской коллектор на 66-м км работы уже ведутся работы, к капремонту мостов через суходол на 37-м км и канал Сулла-Чубутла приступят в ближайшее время, - передает "АиФ-Ставрополье".

Некоторые из мостов будут демонтированы, на остальных обновят фундаменты опор, заменят пролетные строения, доведя их габариты до нормативов. Все обновленные мосты оборудуют тротуарами с асфальтобетонным покрытием и перильным ограждением.