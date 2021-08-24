В Токио стартовала летняя Паралимпиада-2020

В столице Японии сегодня стартовали летние Паралимпийские игры, церемония открытия проходила на Национальном стадионе в Токио без зрителей.

"XVI летние Паралимпийские игры объявляю открытыми", - заявил император Японии Нарухито, передает ТАСС.

Российские атлеты будут выступать на Играх в Токио как команда Паралимпийского комитета России (RPC, Russian Paralympic Committee).

Знаменосцами российской сборной стали 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 метров Елена Паутова.

В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Они выступят в 19 видах спорта.

Ранее провести Паралимпиаду в Токио планировалось с 25 августа по 6 сентября 2020 года, однако из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 5 сентября, - говорится в сообщении.