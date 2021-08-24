В Ростове заработал центр сертификации машин и оборудования

В Ростове-на-Дону сегодня заработал лабораторный комплекс по испытанию и сертификации машин и оборудования, - сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

"В создание испытательного центра в Ростове-на-Дону компания "Проммаш Тест" инвестировала уже свыше 300 млн рублей, и это только первый этап проекта", - рассказал гендиректор агентства Игорь Бураков, передает "Интерфакс".

Оборудование испытательного центра – это продукция лучших российских и европейских производителей, но есть и оборудование собственного изготовления, епе, например, взрывная камера для испытаний взрывозащищенного оборудования и стенд для испытаний газовых котлов и горелок тепловой мощностью до 300 кВт.

Напомним, ООО "Проммаш Тест" входит в ООО "Серконс", это экспертная организация, проводящая сертификацию продукции, в том числе колесных транспортных средств, автотракторных средств, автомобильных компонентов. Партнерами компании выступают такие производители, как Mercedes, Kia, Claas, "Ростсельмаш", "Бонум", "Петербургский тракторный завод".