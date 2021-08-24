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Армянские военные обстреляли Кельбаджар

Армянские военные обстреляли Кельбаджар

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района. Такое сообщение распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В 13:40 (12:40 мск) армянские военные подвергли автоматному и снайперскому обстрелу позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Еллидже Кельбаджарского района со своих позиций в поселке Заркенд Басаркечарского района.

В результате потерь среди личного состава армии АР нет. Азербайджанские подразделения контролируют оперативную обстановку.

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