За счет чего Афганистан может выйти из экономической дыры?

В "рейтинге бедности"

Афганистан является одной из беднейших стран мира. Если по уровню ВВП он еще занимает середину в списке из 188 стран, то по доходам на душу населения находится на 179 месте. Хуже дела у африканских стран, таких как Сомали, ЦАР, Южный Судан и др. По уровню коррупции Афганистан тоже в "лидерах". В рейтинге "Индекс восприятия коррупции", составляемом Transparency International, эта азиатская страна занимает 4-е место с конца, уступая лишь Сирии, Самоа и Южному Судану.

Понятно, что при таких показателях не может быть и речи о каких-то крупных инвестициях и проектах. Последние 20 лет экономика Афганистана в основном держалась на иностранной помощи - от США и их натовских союзников. По оценкам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, каждодневно США тратили на Афганистан по 300 миллионов долларов. За 20 лет Вашингтон выделил $2 трлн. Понятно, что расходы шли на содержание военной машины, но немалая доля денег направлялась и на гуманитарные проекты – обеспечение питания, воды и электричества, строительство школ, домов и больниц.

Богатые недра: газ, золото, медь

Но не будем забывать, что при всей бедности и нищете у Афганистана всегда был большой потенциал - он кроется в недрах земли. На самом деле Афганистан богат не только опиумом и героином, но и редкими металлами, общая сумма которых оценивается в свыше чем $1 трлн. В Афганистане есть залежи железа, хромитов, золота (в южных пуштунских провинциях), свинца и меди (60 млн тонн – почти половина российской меди). Их точное количество неизвестно, а добыча усложняется из-за расположения в труднодоступных горных районах. Из нерудных ископаемых в настоящее время добывается поваренная соль, сера и лазурит. Кстати говоря, Афганистан – единственный основной поставщик лазурита на мировой рынок.

Возможности есть и в энергетической сфере. Так в районе Шибиргана имеется 136 млрд кубометров газа. Общие запасы газа оцениваются в 444 млрд кубометров. Есть и залежи нефти в провинциях Балх и Джавзян (3,8 млрд баррелей), урана и золота. Афганистан может похвастаться крупными запасами качественных железных руд (2,2 млрд тонн), неодима, кобальта и ниобия (суперконденсаторы, сверхпроводники).

Литий и Китай

Особый интерес у потенциальных инвесторов вызывает литий. Он используется при изготовлении смартфонов, планшетов и других электронных устройств. Запасы лития сосредоточены в содовых солончаках Газни и соседних провинций. Их объемы могут превышать те, что имеются у мирового лидера Боливии. Китаю, например, до Афганистана рукой подать, и литий для китайских высокотехнологичных корпораций, как Huawei и Xiaomi, нужен как воздух. По данным деловой газеты Financial Times, китайцы на переговорах с талибами уже предложили вложения в энергетические и инфраструктурные проекты. КНР заинтересована также в производстве и транспортировке нефти и газа из Афганистана и Средней Азии.

Пекин может построить магистральные дороги, чтобы связать друг с другом как города Афганистана, так и эту страну с соседними. Одним из приоритетных считают проект дороги из китайского Синьцзяна в пакистанский порт Гвадар через афганскую территорию. КНР это позволит выйти к Индийскому океану, где находится ее геополитический соперник Индия, и еще больше укрепить экономические отношения с союзником Пакистаном. FT также спекулирует на тему транспортной артерии Китай-Иран через Афганистан с возможной прокладкой газо- и нефтепроводов, связывающих Китай с Персидским заливом.

Талибы зовут всех

Взявшие власть в Афганистане талибы осознают экономический потенциал страны, поэтому с первых дней после перехода к ним контроля над Кабулом они призвали другие страны вкладываться в добычу полезных ископаемых.

"Мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно прийти к нам на помощь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые", - сказал официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

Еще раньше, 28 июля лидер умеренного крыла "Талибан" (запрещена в РФ) мулла Абдулла Гани Барадар встречался в Пекине с главой МИД КНР Ван И. По данным канала CNN, талибы согласились открыть свою страну для китайских инвестиций в обмен на свое невмешательство в дела единоверцев-уйгуров на северо-западе Китая.

Медный проект накрылся медным тазом

Упомянутый ранее высокий уровень коррупции, по которой Афганистан является мировым "лидером", может создать сложности для иностранных инвестиций: местами она переходит в прямые поборы. Трудности создает и племенной характер общества, где для открытия бизнеса приходится учитывать мнение не только официальных лиц. На все это накладывается отсутствие инфраструктуры в районе с богатыми недрами.

Как пишет издание The Bell, талибы уже достигли "потолка" прибыли от кустарной добычи лазурита: ежегодно на ней движение зарабатывало лишь $20 млн, а от эксплуатации всех ресурсов получало всего $400 млн. Это хоть и больше, чем доставалось проамериканскому режиму в Кабуле, но несравнимо меньше потенциала и доходов от первичного производства опиума (более $1 млрд в год).

Проблему коррупции хорошо демонстрирует медный проект, запущенный при президенте Хамиде Карзае, посаженном на трон после американской операции 2001 года. В 2007 году китайцы арендовали крупный рудник Месс Айнак. Производство должно было начаться уже спустя пять лет и приносить ежегодно по $350 млрд. Но разработка рудника до сих пор не начата. Выяснилось, что бывший министр природных ресурсов потребовал от китайцев взятку в $30 млн за добычу в местах, подконтрольных талибам, а потом увеличения концессионных выплат. К этому добавилась нехватка угля для ТЭС обогатительной фабрики и фосфатов, необходимых для выплавки меди. Медный проект накрылся медным тазом.

Шанс на счастливое будущее

Несмотря на все трудности, у талибов все же есть шансы на использование природных богатств для подъема экономики Афганистана. По оценкам МЭА, в 2020-2040 годы спрос на литий в мире ввиду энергоперехода увеличится в 40 раз. Если талибам удастся обуздать коррупцию и открыть страну для Китая и других крупных инвесторов, то природные ресурсы принесут Афганистану баснословные доходы. Интерес во всяком случае со стороны КНР уже есть. «Если Китай получит контроль над нетронутыми запасами лития и редкоземельных металлов Афганистана, это будет ключевая победа в битве за ресурсы с Европой и США, - пишет издание. - В 2019 году США ввозили из Китая 80% редкоземельных металлов, Евросоюз - 98%», - отмечает The Bell со ссылкой на Quartz.

Что касается России, то эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Георгий Асатрян допускает ее участие в различных проектах в Афганистане лишь после стабилизации там ситуации.

«Вероятность участия России в экономической жизни в Афганистане высокая. Исторически Россия всегда интересовалась экономикой Афганистана. Расцвет этого процесса пришелся на советский период. С вводом войск США ситуация изменилась. Особенно с 2014 года, когда США торпедировали участие РФ в проектах, в частности, инфраструктурных и логистических. Российские компании проявляют интерес, но пока ситуация нестабильная, и я не ожидаю масштабных финансовых вливаний от России. Но теоретически это возможно на локальном уровне, а в перспективе - и выше, если ситуация стабилизируется», - сказал Асатрян в беседе с "Вестником Кавказа".