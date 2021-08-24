"Газпром" полностью подготовил ресурсную базу для "Северного потока-2"

Специалисты на сто процентов подготовили ресурсную базу "Северного потока-2" к его запуску, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" главный инженер Ямальского газопромыслового управления "Газпром добыча Надым" Азамат Усманов.

"За летний период мы провели массу работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, осенне-зимний период наиболее сложный с точки зрения транспортировки и добычи газа", - отметил он.

Главный инженер подчеркнул, что все оборудование прошло проверку по технологическому регламенту и полностью соответствует норме, так что никаких осложнений не ожидается.

"Газа хватит, его достаточно, чтобы обеспечить любое заполнение согласно поставленным задачам", - подчеркнул Усманов.

Напомним, ранее компания "Газпром" заявила, что по "Северному потоку-2" уже в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.