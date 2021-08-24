Задержанные в Грузии террористы были членами ИГИЛ
Пятеро задержанных в Грузии боевиков состояли в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и планировали перебраться в Сирию, сообщает Служба безопасности Грузии.
"Следствие установило, что пять граждан Грузии стали членами террористической организации ИГИЛ и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов", — сказано в сообщении.
Напомним, что в регионе Кахетии сотрудники контртеррористического отдела СБК и подразделения МВД задержали пятерых граждан Грузии, которые подозреваются в участии в бандформированиях.
Вестник Кавказа
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