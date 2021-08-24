Задержанные в Грузии террористы были членами ИГИЛ

Пятеро задержанных в Грузии боевиков состояли в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и планировали перебраться в Сирию, сообщает Служба безопасности Грузии.

"Следствие установило, что пять граждан Грузии стали членами террористической организации ИГИЛ и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов", — сказано в сообщении.

Напомним, что в регионе Кахетии сотрудники контртеррористического отдела СБК и подразделения МВД задержали пятерых граждан Грузии, которые подозреваются в участии в бандформированиях.