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Задержанные в Грузии террористы были членами ИГИЛ

Задержанные в Грузии террористы были членами ИГИЛ

Пятеро задержанных в Грузии боевиков состояли в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и планировали перебраться в Сирию, сообщает Служба безопасности Грузии.

"Следствие установило, что пять граждан Грузии стали членами террористической организации ИГИЛ и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов", — сказано в сообщении.

Напомним, что в регионе Кахетии сотрудники контртеррористического отдела СБК и подразделения МВД задержали пятерых граждан Грузии, которые подозреваются в участии в бандформированиях.

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Вестник Кавказа

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