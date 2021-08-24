В предстоящие выходные в Ставрополе пройдут авиапарады

В предстоящие пятницу и воскресенье в Ставрополе пройдут авиапарады авиатехники, которые проведут военные летчики, - сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Военные летчики готовят нам захватывающее зрелище. В рамках международного форума "Армия-2021" в Ставрополе они проведут показ авиатехники. "Авиапарад" состоится 27 и 29 августа", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

Над Владимирской площадью города пролетят вертолеты МИ-8 и МИ-35, истребители Су-27, штурмовики Су-25, а пока ведутся тренировочные полеты, - уточнил глава региона.