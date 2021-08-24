Грузия сыграет против Косово без зрителей

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Грузии и Косово пройдет на стадионе Adjarabet Arena в Батуми без зрителей, заявил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

Он отметил, что данное правило распространяется и на другие международные спортивные мероприятия.

Напомним, что сборная Грузии, выступающая в отборочной группе "В", 2 сентября сыграет на своем поле против Косово, 9 октября – Греции, а 11 ноября – Швеции.

Новый стадион в Батуми был открыт в прошлом году. Арена относится к IV категории УЕФА и вмещает 20 тысяч зрителей.