Охрана и оппозиция подрались в парламенте Армении (ВИДЕО)

Потасовка произошла сегодня в Национальном собрании Армении во время представления программы правительства. Об этом сообщают СМИ.

Депутат националистического блока "Честь имею" Анна Мкртчян, вместо того, чтобы задать конкретный вопрос премьер-министру Николу Пашиняну, стала называть все его ошибки и привлекать внимание к тому, что он пришел в зал заседаний со множеством охранников.

Депутаты от правящей партии "Гражданский договор" начали отвечать ей со своих мест, тогда Мкртчян охарактеризовала их как сторонников "капитулянта". В итоге спикер парламента Ален Симонян сначала выключил ее микрофон, а потом попросил покинуть зал, передает Sputnik Армения.

Женщина отказалась, и председатель позвал на помощь охрану, однако депутаты от оппозиции окружили Мкртчян, не пуская к ней охрану. Симонян объявил перерыв на 20 минут, во время которого депутаты дрались со службой охраны. Не прекращалась и словесная перепалка.

Позже оппозиционные депутаты рассказали, что в результате схватки у депутата Арцвика Минасяна оказалась порвана одежда, Анну Мкртчян вывели из зала заседаний силой.