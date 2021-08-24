Гарибашвили заверил главу Евросовета в реализации всех реформ

В понедельник, 23 августа, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибавшвили провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани после заседания правительства.

Он подчеркнул, что на встрече премьер еще раз подтвердил, что Грузия верна тем реформам, о которых говорится в соглашении от 19 апреля. "Вчера у премьер-министра в неформальной обстановке состоялась очень теплая, дружеская встреча с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, на которой разговор шел о соглашении, достигнутом при его медиации. С нашей стороны было еще раз подтверждено, что Грузия верна тем реформам, о которых говорится соглашением от 19 апреля", - сказал Залкалиани.

По словам главы внешнеполитического ведомства, на встрече было подтверждено, что значительная часть этих реформ уже выполнена, а также, что власть Грузии будет последовательной и в будущем, поскольку ход реформ и их выполнение - это процесс. "Мы будем следовать этому процессу, и в будущем все те направления, которые указаны в соглашении от 19 апреля, будут окончательно выполнены", - цитирует министра "Грузия Online".

Напомним, 28 июля "Грузинская мечта" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля. Это решение вызвало резкую критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти. Как отметил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, правящая партия разорвала сделку, поскольку в одностороннем порядке выполнила все обязательства, взятые в рамках соглашения от 19 апреля. "Мы приняли решение и вышли из соглашения, которое было оформлено односторонне. Реально это хорошо разъяснил председатель партии. Мы в течение 100 дней практически в одностороннем порядке выполняли взятые обязательства", - заявил глава правительства.