Аксайский район Дона возглавил Сергей Бодряков

Аксайский район Ростовской области возглавил Сергей Бодряков, ранее исполнявший обязанности руководителя администрации муниципалитета с июля текущего года, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Депутаты района единогласно проголосовали за его назначение, после чего он подписал контракт с председателем Собрания депутатов Аксайского района Юрием Черноусовым о назначении на должность главы администрации Аксайского района сроком на пять лет", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

занимал посты в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. С марта 2020 года по июль 2021 года работал в должности первого заместителя главы Минприроды региона, затем стал исполняющим обязанности главы администрации Аксайского района после отставки арестованного по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями бывшего руководителя муниципалитета Виталия Борзенко.

К исполнению обязанностей главы администрации Аксайского района Сергей Бодряков приступит завтра, 25 августа.