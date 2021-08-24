Замглавы СКР освободили с занимаемой должности

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Ростислава Рассохова с должности замглавы Следственного комитета, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации", - сказано в документе.

Стоит добавить, что указ вступает в силу со дня его подписания, 24 августа.