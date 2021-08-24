Коронавирус ударил по любителям ресторанов в Грузии

Власти Грузии приняли решение сократить время работы ресторанов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

"С 25 августа объекты питания смогут работать до 22:00 вместо 23:00, также их будут проверять на соблюдение регуляций", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, Грузия сейчас переживает самую тяжелую для себя - четвертую волну Covid-19. В больницах не хватает мест, в Тбилиси разбиты полевые госпитали.