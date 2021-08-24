Онищенко посоветовал россиянам предпочесть Турции отдых на даче

Риск заболеть COVID-19 в отпуске в Турции почти в два раза выше, чем в России, - рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Отрыв между Россией и Турцией: 7 228 заболевших на 100 тыс у них, 4 623 заболевших - у нас. Это то, куда мы стремимся поехать. Так вот, в Турции практически если не в два раза, то где-то на 60% интенсивнее идет эпидпроцесс", - заявил он, передает ТАСС.

"Перспектива заразиться почти в два раза вероятнее за свои деньги на южном берегу Черного моря не стоит того, чтобы вы потратились на это и провели там свой отпуск", - добавил Онищенко, отметив, что лучшей альтернативой будет отдохнуть на своем загородном участке или в путешествии по России.