В Киев вернулся "угнанный" в Афганистане самолет

Украинский самолет, который считался похищенным в Афганистане и улетел в Иран, вернулся в Киев, заявил представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш.

Он отметил, что самолет не был похищен, а в иранском Мешхеде лайнер сделал дозаправку.

"Рейс вылетел из Ирана. Вчера он прилетел в Мешхед, заправился вчера в аэропорту Мешхеда, самолет был из Каме, вылетел из Ирана и приземлился в аэропорту Киева вчера в 21:50. Никакого похищения не было, самолет был не украинский, он был из Каме из Афганистана", - приводит слова Зибахш РИА Новости.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о похищении самолета с гражданами на борту в Афганистане. Однако затем в ведомстве опровергли эту информацию.