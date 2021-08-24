Новая волна: к чему приведет массовое бегство из Афганистана?

Германия принимает меры, чтобы продлить эвакуацию из Афганистана и после 31 августа, когда американские военные покинут страну, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter ведомства.

"Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность вывозить людей из страны и после окончания срока военной эвакуации", - цитирует его ТАСС.

Дипломат уточнил, что ради достижения этой цели Берлин вынужден вести переговоры с талибами (представители запрещенного в России движения "Талибан").

Напомним, тема эвакуации иностранцев и граждан Афганистана, сотрудничавших со странами Запада, станет одной из ключевых на чрезвычайном саммите G7, который пройдет сегодня по видеосвязи.